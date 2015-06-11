В центре Гейдара Алиева состоялся вечер классической музыки с участием Эльвина Ганиева

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ 10 июня в центре Гейдара Алиева состоялся вечер классической музыки. На концерте выступил виртуозный молодой скрипач Эльвин Ганиев в сопровождении симфонического оркестра им. Ниязи.

Как сообщает Report, в программе под дирижерством заслуженного деятеля культуры Фахраддина Керимова, которая длилась около часа, Эльвин Ганиев представил зрителям концерт для скрипки выдающегося русского композитора Петра Чайковского.

Э.Ганиев поделился впечатлениями о концерте. Он заявил, что гордится этим выступлением в Азербайджане, в центре им. Гейдара Алиева.