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В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие проекта МАМА "Мать-природа" и выставки "Внеси свой вклад!"

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие проекта МАМА "Мать-природа" и выставки "Внеси свой вклад!" В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие международного арт-проекта МАМА "Мать-природа" (Mother Nature), призывающего к защите окружающей среды, и выставки "Внеси свой вклад!" (Participate!).
Kультурная политика
15 ноября 2024 г. 10:42
В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие проекта МАМА Мать-природа и выставки Внеси свой вклад!

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие международного арт-проекта МАМА "Мать-природа" (Mother Nature), призывающего к защите окружающей среды, и выставки "Внеси свой вклад!" (Participate!).

Как сообщает Report, на церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева и члены семьи.

Автором идеи проекта "Мать-природа" является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Выставленная в рамках проекта экспозиция представлена при организации Общественного объединения IDEA и Центра Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Mərkəzində MAMA “Ana təbiət” beynəlxalq incəsənət layihəsi və “Öz töhfəni ver!” sərgisi açılıb

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