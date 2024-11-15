В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие проекта МАМА "Мать-природа" и выставки "Внеси свой вклад!"

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие международного арт-проекта МАМА "Мать-природа" (Mother Nature), призывающего к защите окружающей среды, и выставки "Внеси свой вклад!" (Participate!).

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие международного арт-проекта МАМА "Мать-природа" (Mother Nature), призывающего к защите окружающей среды, и выставки "Внеси свой вклад!" (Participate!).

Как сообщает Report, на церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева и члены семьи.

Автором идеи проекта "Мать-природа" является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Выставленная в рамках проекта экспозиция представлена при организации Общественного объединения IDEA и Центра Гейдара Алиева.