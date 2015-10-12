Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева состоится презентация кинопроекта «Баку, я люблю тебя». 23, 24 и 25 октября состоится презентация кинопроекта «Баку, я люблю тебя», осуществляемого при поддержке Фонда Гейдара Алиева, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Продюсерами проекта являются Егор Михалков-Кончаловский и Надир Мачанов. Экранное произведение создано в киноконцерне "Мосфильм". В первый день презентации, которая пройдет в Центре Гейдара Алиева, примет участие и творческий коллектив фильма.

Проект "Баку, я люблю тебя" состоит из созданных на основе 10 новелл короткометражных фильмов ("Азия", "Встреча", "Художник", "Двор", "Бахрам-Гур", "Каспийская Атлантида", "Лотерейный билет", "О любви", "Айсель", "Происшествие").

Режиссерами фильмов являются Егор Михалков-Кончаловский, Надир Мачанов, Алексей Голубев, Андрей Разенков (Россия), Александр Фодор (Великобритания), Андре Бадало (Испания), Наргиз Багирзаде, Ильгар Сафат, Самир Керимоглу и Явер Рзаев (Азербайджан). Авторами сценария являются Надир Мачанов, Явер Рзаев, Ильгар Сафат, Самир Керимоглу, Наргиз Багирзаде и Александр Новотоцкий.

Процесс создания фильма стартовал в ноябре 2011 года. Съемки же начались 12 марта 2012 года и состояли из двух сессий. В каждой из весенних и летних сессий, охвативших март-апрель и июнь-июль, было снято пять фильмов. Съемочная группа киноальманаха состояла из 138 человек. С учетом массовых сцен в проекте "Баку, я люблю тебя" получили роли свыше 150 актеров и актрис.

В экранном произведении задействованы наряду с народными артистами Расимом Балаевым, Мабудом Магеррамовым, Лалезар Мустафаевой, заслуженными артистами Шамилем Сулейманлы, Бахрамом Багирзаде, Айшадом Мамедовым, Санубар Искендерли и другими мастерами искусства Азербайджана, и приглашенные из Италии, Великобритании, Турции, России, Беларуси, Литвы и Узбекистана актеры и актрисы. Среди них есть и такие известные лица, как Алессандро Бертолуччи, Азия Арченто, Надира Мюррей, Агния Дитковските, Вадим Цаллати, Вячеслав Разбегаев и Татьяна Ружавская.

Каждое экранное произведение проекта отражает в себе различные мгновения из жизни Баку. Короткометражные фильмы показывают отношения между людьми, их любовь и чаяния, моменты радости и грусти. А главным героем, объединяющим всех этих людей, их отношения и мгновения жизни, является город Баку. В глазах актеров и режиссеров данный фильм – это еще и признание в любви к Баку.

Отметим, что до сих пор уже были осуществлены аналогичные проекты, такие как "Париж, я люблю тебя", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Москва, я люблю тебя".

Билеты на фильм "Баку, я люблю тебя" можно приобрести в кассе Центрa Гейдара Алиева.