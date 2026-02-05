В Центре Гейдара Алиева открылась выставка "Супергерои дикой природы"

В Центре Гейдара Алиева 4 февраля состоялось открытие выставки "Супергерои дикой природы" (The Superheroes of Wildlife) известных художников, создающих впечатляющие образцы общественного искусства - британских и австралийских скульпторов Джилли и Марка Шаттнеров (Gillie&Marc Schattner).

Как сообщает Report, в открытии выставки приняли участие директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры Адиль Керимли, представители сферы искусства и другие гости.

Бакинский проект является самой большой выставкой, представленной авторами на сегодняшний день. Джилли и Марк, известные как самоотверженные защитники дикой природы, своим творчеством превратили искусство в важную платформу для охраны природы. Выставка не только вновь поднимает проблемы, с которыми сталкивается дикая природа, но и представляет зрителю перспективу, полную смелости и надежды.

Перед открытием скульптор Джилли Шаттнер сообщила журналистам, что основная миссия выставки - распространение посланий о защите дикой природы и любви посредством искусства.

"Наша цель - побудить зрителей защищать животных, находящихся под угрозой исчезновения, на основе опыта, полученного во время наших путешествий в различные страны мира. Мы изучаем, наблюдаем, фотографируем и изображаем животных. Все скульптуры, представленные на выставке, основаны на животных, которых мы видели в реальной жизни", - подчеркнула Джилли Шаттнер.

Скульптор Марк Шаттнер же отметил, что в Баку и в целом в Азербайджане уделяется особое значение охране природы: "Во время наших бесед мы получили подробную информацию о ценных инициативах, осуществляемых Баку и Азербайджаном в целом в направлении защиты дикой природы, а также охраны окружающей среды. Именно этот фактор является одной из основных причин, привлекших нас в страну. Потому что здесь существует глубокая и искренняя связь с природой", - отметил он.

Выступивший на церемонии открытия директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров сообщил, что в Центре выставляется около 100 произведений Джилли и Марка Шаттнеров. По его словам, произведения скульпторов экспонировались во многих странах мира.

Анар Алакбаров подчеркнул, что уникальность проекта находит свое отражение именно в важной работе, проводимой скульпторами в направлении охраны природы, и у них есть большая роль в этой области.

Он сообщил, что выставка "Супергерои дикой природы" будет открыта более года.

Анар Алакбаров также выразил благодарность всем, кто внес вклад в проведение проекта в Центре Гейдара Алиева, и выразил глубокую признательность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за большую поддержку в реализации проекта.

Скульптор Джилли Шаттнер в своем выступлении отметила, что эта выставка для них не обычный проект, а общее торжество их любви к природе.

"Этой выставкой мы хотим донести до людей наши сердца, наши истории и голос животных, которые не могут говорить. Мы всегда верили, что искусство - самое мощное средство, объединяющее сердца".

Она также сообщила, что их монументальные скульптуры до сих пор экспонировались в более чем 250 городах мира, включая Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, Сидней, Шанхай.

Выступивший на мероприятии скульптор Марк Шаттнер сообщил, что они впервые посещают Азербайджан, и открытие их выставки в таком великолепном месте, как Центр Гейдара Алиева, является для них большой радостью. Скульптор рассказал о произведениях, которые они представили: "Наши произведения построены таким образом, что зритель может сидеть на них, ходить вокруг них и даже трогать их. Это создает возможность установить как эмоциональный, так и физический контакт с произведениями с точки зрения сущности нашей работы".

Скульпторы также подчеркнули, что произведения, представленные ими до сих пор, начались с истории любви. Так, пара Джилли и Марк Шаттнеры познакомились в результате случайной встречи на съемочной площадке фильма в Гонконге в 1990 году. В то время Джилли была моделью, а Марк работал креативным директором, и через семь дней они создали семью. Газета The New York Times называет их "самыми успешными и самыми плодовитыми авторами общественного искусства в истории Нью-Йорка".

Затем гости ознакомились с выставкой.

В "Супергероях дикой природы" актуализируется тема будущей судьбы вымирающих существ. Экспозиция отражает приключения двух разных, но неразделимых героев - "Женщины-кролика" (Rabbit woman) и "Человека-собаки" (Dog man), взявших на себя миссию защиты природы. Эти два героя воплощают в себе идею "мы разные, но можем жить, создавая гармонию друг с другом, и заботиться о природе".

Живописные произведения, малые и крупногабаритные скульптуры на выставке призывают нас задуматься о нашей общей ответственности в защите природы. Тем самым посредством искусства миру делается важный призыв: охватить дикую природу любовью, бороться за ее сохранение.

Бакинская выставка - это история не только о защите живого мира, но и о сострадании, смелости и единстве.