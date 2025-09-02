В Баку впервые пройдет фестиваль культуры ОИС

С 6 по 12 октября в Баку впервые состоится фестиваль культуры Организации исламского сотрудничества (ОИС) под названием "Баку - Неделя креативности 2025".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры.

Мероприятие пройдет при поддержке ОИС и объединит более 300 гостей из 50 стран.

Фестиваль будет направлен на развитие межкультурного диалога, продвижение исламских ценностей толерантности и мира, а также на расширение сотрудничества в экономике, науке, образовании и туризме.

Программа включает встречу министров культуры стран ОИС, форум (MYFORUM) и выставку (Creative Village) креативных индустрий, международную кинопрограмму "Baku Cinema Breeze - 2025", показы мод восточных дизайнеров, саммит по игровым технологиям (G-HUB), а также театральные, музыкальные и танцевальные проекты.

В фестивале ожидается участие свыше 5 тыс. человек.