В Баку состоялся концерт мексиканского скрипача

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся концерт мексиканского джазового музыканта Эдуардо Бортолотти.

Как сообщает Report, это первое выступление артиста в Баку, которое было организовано посольством Мексики в Азербайджане.

Э.Бортолотти представил в своем исполнении традиционную мексиканскую музыку. Концерт был организован с целью продвижения мексиканской культуры в Азербайджане, а также укрепления двусторонних культурных связей.

Эдуардо Бортолотти - композитор и скрипач, родился в городе Пуэбла, Мексика. Профессиональное образование начал в Автономном Университете Пуэблы. Для продолжения образования в сфере джазовой музыки в 2012-ом году переехал в Польшу. Он выступал на различных концертах в Чехии, Польше, Турции и Кипре.