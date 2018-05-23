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    В Баку состоялся концерт известной мексиканской пианистки Архентины Дуран

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    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялся концерт известной мексиканской пианистки Архентины Дуран.

    Как сообщает Report, выступивший перед концертом посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини сообщил, что концерт посвящен 100-летию провозглашения Азербайджанской Демократической Республики, а также популяризации классической мексиканской музыки.

    "Что приходит вам в голову, когда говорят о мексиканской музыке? Верно, это мариачи, однако мы хотим также представить и классическую музыку Мексики", - сказал в своей речи посол.

    Затем началось выступление А.Дуран, которая исполнила известные произведения Мануэля Понсе, Фелипе Вильянуевы, Хорхе Видалеса, Рикардо Кастро, Эрнесто Элордуя, Марио Руиза Арменхоля, Артуро Маркеза.

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