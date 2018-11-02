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    В Баку состоялся концерт "африканского Стинга"

    Мирока Париш представил зрителям популярные песни из своего репертуара в стиле джаз и фаду

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Баку в рамках организованного Европейским Союзом фестиваля «FANTAZIYA» состоялся концерт певца Мироки Париша (Miroca Paris) и его одноименной группы из Кабо-Верде.

    Как сообщает Report, заместитель главы представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис, проинформировал гостей о программе фестиваля, его значимости и целях.

    Выступивший солист группы Мирока Париш, которого по праву называют "африканским Стингом", упомянул, что впервые находится в Баку и был приятно удивлен гостеприимству и интересу азербайджанцев к джазовой музыке.

    Затем певец и его группа исполнили популярные песни из своего репертуара в стиле морна и фунана. Концерт был встречен с восторгом со стороны зрителей.

    Отметим, что Мирока Париш считается учеником всемирно известной исполнительницы традиционной португальской музыки из Кабо-Верде Сезарии Эворы.

    В музыке Кабо Верде переплетены традиции трех континентов - Европы, Африки и Южной Америки. Нежная морна, пылающая семба и жизнерадостная самба, страстная кизомба, экзотические коладейра и фунана – музыка Островов Зеленого Мыса (Кабо-Верде).  

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