В Баку состоялся гала-концерт Казахской национальной академии хореографии - ФОТО

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку впервые состоялся большой гала-концерт Казахской национальной академии хореографии, посвященный 20-летию казахской столицы Астаны, передает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в Азербайджане.

Открывая концерт посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев представил зрителям юных талантов Казахской национальной академии хореографии, а также отметил значимость проводимого мероприятия с учетом договоренностей президентов Казахстана и Азербайджана о необходимости дальнейшего укрепления культурных связей двух стран, достигнутых в ходе визита Президента Н.Назарбаева в Азербайджан в апреле 2017 года.

Кроме того, он подчеркнул, что гала-концерт, приуроченный к 20-летию Астаны, даст азербайджанской публике прекрасную возможность ознакомиться с балетным искусством Казахстана.

В свою очередь, заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Севда Мамедалиева, поприветствовав творческую труппу Академии, отметила важность данного культурного мероприятия, которое придаст дополнительный импульс в укреплении и дальнейшем развитии культурных связей братских стран.

На сцене Азербайджанского театра оперы и балета юные таланты Академии выступили с концертной программой, в которую вошли классическое балетное наследие, современная, казахская и неоказахская хореография в постановке отечественных и зарубежных балетмейстеров.

Отметим, что в мероприятии приняли участие члены правительства, депутаты, главы и сотрудники иностранных дипломатических миссий, руководство и студенты азербайджанских ВУЗов, представители творческой интеллигенции, общественности, ведущих СМИ Азербайджана, а также казахская диаспора.

Концерт прошел при полном аншлаге.