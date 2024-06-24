В Баку состоялось открытие Дней культуры России

В Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие Дней культуры России в Азербайджане.

В Баку во Дворце Гейдара Алиева состоялось открытие Дней культуры России в Азербайджане.

Как сообщает Report, Дни культуры РФ в Баку стартовали гала-концертом "Русская классика".

На открытии мероприятия присутствовал заместитель министра культуры России Андрей Малышев. "Сегодня мы открываем дни культуры, которые не проводились с 2019 года. Очень надеюсь, что они продолжат проводиться и далее на регулярной основе", - сказал он.

А. Малышев отметил, что обсудил с министром культуры Азербайджана совместное кинопроизводство и проведение гастролей творческих коллективов по обмену.

"В России сейчас восстановлен Всероссийский гастрольно-концертный план, который дает возможность государственным театрам и национальным коллективам, ансамблям песни и танца посещать все регионы нашей страны. И мы договорились сегодня, что творческие коллективы, из Азербайджана также войдут в эту программу со следующего года", - сказал он.

В свою очередь замминистра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов отметил, что взаимопонимание и дружба, на которых строятся современные азербайджано-российские отношения в сфере культуры, заслуживают особого внимания.

"Проведение взаимных дней культуры "Неделя кино" стало своего рода традицией", - напомнил он.

По его словам, проведение дней культуры и совместных проектов является ключевым фактором для сотрудничества в области искусства между нашими странами.

На гала-концерте под управлением дирижера, заслуженного артиста Российской Федерации Ивана Рудина, Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Узеира Гаджибейли исполнил известные произведения великих русских композиторов П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, Н.А.Римского-Корсакова и ⁠Д.Д.Шостаковича. Солисты концерта- Мария Баракова (меццо-сопрано), Алексей Мельников (фортепиано), Сергей Догадин (скрипка).

25 июня на сцене Азербайджанского академического русского драматического театра им.Самеда Вургуна также пройдет показ спектакля "Семейная картина" Московского Губернского театра.

Программу мероприятий дополнит проведение мастер-классов. 25 июня на площадке Русского драматического театра им.Самеда Вургуна состоится мастер-класс по вокалу актрисы Московского Губернского театра Алины Ивах для студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Параллельно, артисты Александрин Питиримов и Наталья Куликова проведут мастер-класс по актерскому мастерству.