Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие Дней иранского кино.

Как сообщает Report, фестиваль организован министерством культуры и туризма Азербайджана и Центром культуры посольства Ирана в Азербайджане.

На мероприятии присутствовали министр культуры и туризма Абульфас Гараев, председатель Организации культуры и исламских связей Исламской Республики Иран Абузар Ибрахим Туркаман.

По словам А.Гараева, подобные мероприятия уже приняли традиционный характер: "Подобный культурный обмен между Азербайджаном и Ираном будет организовываться ежегодно. Считаю, что просмотры картин иранского производства будут интересны для азербайджанского зрителя".

На церемонии представили кинокартину иранского режиссера Ибрагима Хатимикия "Телохранитель" ("Cangüdən").

Отметим, что в рамках Дней иранского кино 24 февраля представят картину Камала Тебризи "Сладкий вкус воображения" ("Xəyalın şirin tamı"), 25 февраля - киноленту Абдулгасана Давуди "Сумасшедшая ладья" ("Divanə top"), а 27 февраля - фильм Киямаса Пурахмада "Где моя обувь?" ("Ayaqqabım hanı?").