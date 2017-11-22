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    В Баку состоится встреча с польскими дизайнерами

    В центре современного искусства YARAT состоится презентация традиционных мотивов в польском и азербайджанском искусстве

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ 30 ноября в Баку состоится презентация традиционных мотивов в польском и азербайджанском искусстве. Как сообщили Report в посольстве Польши в Азербайджане, мероприятие "Этнодизайн" состоится в Центре современного искусства "YARAT" под патронажем министерства культуры и национального наследия Республики Польша.

    Как ожидается, в ходе мероприятия состоятся дебаты и мультимедийные презентации произведений искусства с участием польских и азербайджанских дизайнеров.

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