В Баку состоится встреча с польскими дизайнерами

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ 30 ноября в Баку состоится презентация традиционных мотивов в польском и азербайджанском искусстве. Как сообщили Report в посольстве Польши в Азербайджане, мероприятие "Этнодизайн" состоится в Центре современного искусства "YARAT" под патронажем министерства культуры и национального наследия Республики Польша.

Как ожидается, в ходе мероприятия состоятся дебаты и мультимедийные презентации произведений искусства с участием польских и азербайджанских дизайнеров.