На этой неделе в Баку состоится V Всемирный форум по межкультурному диалогу.

Как сообщает Report, организаторами мероприятия, которое состоится 2-3 мая, являются правительство Азербайджана и министерство культуры, партнерами ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

Форум будет посвящен теме "Построим диалог во имя деятельности против дискриминации, неравноправия и насильственного конфликта".

С целью участия в V Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Азербайджан прибудут верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Моратинос, заместитель гендиректора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Нада аль-Нашиф, генсек Организации исламского сотрудничества Юсуф аль-Усаймин, гендиректор ИСЕСКО Абдулазиз Отман Алтваиджри, заместитель генсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.

В этом году Форум станет коллективной платформой для лучшего понимания движущих сил и преимуществ межкультурного диалога в качестве инструмента для решения одних из наиболее насущных проблем нашего времени, включая растущее неравенство и дискриминацию, а также участившиеся насильственные конфликты.