В Баку состоится показ фильма "Мəddah"

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ 13 ноября состоится показ фильма «Мəddah».

Как передает Report, «Мəddah» - первый независимый фильм сценариста и режиссера Батура Эмина Акъеля, который много лет работал продюсером и координатором во многих турецких сериалах. Он сценарист, продюсер и режиссер этого фильма.

Фильм получил особое признание художников и был встречен с интересом. Создатель фильма Батур Эмин Акъель посетит нашу страну по специальному приглашению первого туристического и делового канала в Азербайджане "Qafqaz TV".

Как заявил руководитель «Qafqaz TV» и «Çölçü klubu» режиссер Эльтан Гедимбейли визит деятеля киноискусства в Азербайджан в этом отношении также будет полезен.

Он проведет встречи с рабочим коллективом телевидения «Qafqaz TV», поделится своим опытом в области кинематографии и проведёт мастер-класс для желающих. Кроме того, 18 ноября ожидается участие знаменитого режиссёра в походе организованным «Çölçü Klubu» в лесной лагерь под названием «Çölçü obası», находящийся в лесу Испик Губинского района. По словам главы клуба, турецкий гость приглашен с целью сделать поход еще более интересным и полезным, предоставив уроки фотографии и кинематографии участникам. Также ожидается, что Батур Эмин Акъель станет гостем знаменитой программы "Çöldə yaşam öyüdləri".

Коротко о госте: Батур Эмин Акъель родился в Турции, городе Денизли. Окончил факультет телевидения и кино Эгейского университета по специальности журналиста. Еще в студенческие годы он приехал в Стамбул, считающийся центром турецкого телевидения, рекламы и киноиндустрии.

Здесь он работал с рядом известных турецких кинематографистов, в том числе Османом Сынавом и познал секреты своей профессии. В 2000 году он был одним из основателей кинокомпании «Колиба» и до 2013 года являлся её генеральным директором. Как мы уже упоминали ранее, Акъель являлся исполнительным продюсером таких телесериалов как «Охотник» («Avcı» Kanal D), «Мои кузены» («Kuzenlerim» TRT), «Человек невидимка» («Görünmez adam» ATV), «Маки» («Maki» Show TV), «Музыка жизни» («Hayat Türküsü» TRT), «Широкие Времена» («Geniş Zamanlar» Star TV), «Когда любовь позвонит в дверь» («Aşk Kapıyı Çalınca» Star TV), «Безумный горец» («Dağlar Delisi Star» TV), «Мост» («Köprü» Star TV), «Не забывай меня» («Beni Unutma» TRT), «Ночные голоса» («Gece Sesleri» Show TV), «Бало в маске» («Maskeli Balo» StarTV), «Возлюбленная» («Canan» FOX TV), «Беглец» («Firar» StarTV), «Один из домов» («Evlerden Biri» StarTV), «История о Фархаде и Ширин» («Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi» FOX TV) и «Фатих-Харбие» («Fatih-Harbiye» ShowTV). В то же время он принимал активное участие в написании сценария и в режиссёрской работе большинства из этих фильмов. За годы работы на телевидении Б.Э. Акъель вложил свой труд в более чем 600 серий различных телесериалов, большое число из которых транслировались и завоевали успех в 50 странах мира на ряду с Турцией.

Режиссёр начал свой путь в кинематографии с написания сценария и снятия фильма «Губернотор» (Vali) вместе с М.Чагтай Тосун, а также с исполнительного продюсерства фильма «Тюркан и Керван 1915» (Türkan ve Kervan 1915). Он представлял свои фильмы на таких кинофестивалях как Каирский, Бостонский,фестиваль Красных Тюльпанов в Ротердаме, Банкокский, Керала в Индии и на других знаменитых кинофестивалях мира. Б.Э. Акъель был сопродюсером Израильского фильма «Араби».

Наряду с ТВ и кино карьерой, занимающийся рекламным бизнесом и будучи одним из основателей фирмы «Cabin Creative Agency» Б.Э. Акъель трудился над рекламными работами множества фирм и не правительственных организаций как творческий директор и рекламный режиссёр. Он также неоднократно давал уроки киномастерства молодёжной аудитории обучая их секретам своей многосторонней деятельности.