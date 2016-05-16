В Баку состоится благотворительная акция, посвященная теме бездомных животных

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В столице Азербайджана состоится благотворительная акция, посвященная теме бездомных животных в Баку.

Как сообщили Report в офисе ЕС в Баку, благотворительная выставка под названием "Я не могу говорить. ТЫ мой голос" состоится 19 мая в Германо-азербайджанском культурном обществе "Капельхаус". На выставке азербайджанские художники представят свои работы о жизни бездомных животных.

20 мая состоится джаз-концерт с участием известных исполнителей Нармин Керимбейовой, Ильгара Алиева и Александры Выдрии.

Мероприятие проводится по инициативе художников и активистов совместно с "Arts Council Azərbaycan", офиса ЕС в Азербайджане при поддержке Международной школы TISA и организации Спасения бездомных животных Баку (BSDR).