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    В Баку состоится благотворительная акция, посвященная теме бездомных животных

    В рамках мероприятия состоится выставка и джаз-концерт

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В столице Азербайджана состоится благотворительная акция, посвященная теме бездомных животных в Баку.

    Как сообщили Report в офисе ЕС в Баку, благотворительная выставка под названием "Я не могу говорить. ТЫ мой голос" состоится 19 мая в Германо-азербайджанском культурном обществе "Капельхаус". На выставке  азербайджанские художники представят свои работы о жизни бездомных животных.

    20 мая состоится джаз-концерт с участием известных исполнителей Нармин Керимбейовой, Ильгара Алиева и Александры Выдрии.

    Мероприятие проводится по инициативе художников и активистов совместно с "Arts Council Azərbaycan", офиса ЕС в Азербайджане при поддержке Международной школы TISA и организации Спасения бездомных животных Баку (BSDR).

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