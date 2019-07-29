В Баку пройдет пробег классических автомобилей

25 августа Автомобильная федерация Азербайджана организует очередной пробег и выставку классических автомобилей.

Как сообщили Report в Центре Гейдара Алиева, в связи с этим Федерация приглашает к участию в мероприятии владельцев и любителей классических автомобилей. Владельцы классических автомобилей производства до 1980 года могут зарегистрироваться до 18:00 20 августа.

Лица, желающие зарегистрировать автомобиль для участия в пробеге и выставке, могут обращаться по телефонам Федерации (012) 505 60 03 или (050) 295 01 00, электронному адресу office@faa.az

Прошедшие регистрацию автомобили и их владельцы 25 августа в 15:30 должны находиться перед Центром Гейдара Алиева.

Пробег, который возьмет старт от Центра Гейдара Алиева, охватит центральные улицы и проспекты Баку.