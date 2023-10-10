В Баку прошла встреча участников III Кинофестиваля "Коркут Ата"

В Баку прошла встреча участников III Кинофестиваля Тюркского мира "Коркут Ата".

В Баку прошла встреча участников III Кинофестиваля Тюркского мира "Коркут Ата".

Как передает Report, фестиваль организован совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики, Центром Гейдара Алиева, Агентством кино, медиакомпанией Baku Media Center и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

В рамках фестиваля будут представлены 32 картины режиссеров из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Молдовы (Гагаузия) и различных регионов РФ.

Фильмы будут демонстрироваться в киноцентре Низами по 11 октября.