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В Баку прошла встреча участников III Кинофестиваля "Коркут Ата"

В Баку прошла встреча участников III Кинофестиваля "Коркут Ата" В Баку прошла встреча участников III Кинофестиваля Тюркского мира "Коркут Ата".
Kультурная политика
10 октября 2023 г. 11:45
В Баку прошла встреча участников III Кинофестиваля Коркут Ата

В Баку прошла встреча участников III Кинофестиваля Тюркского мира "Коркут Ата".

Как передает Report, фестиваль организован совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики, Центром Гейдара Алиева, Агентством кино, медиакомпанией Baku Media Center и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

В рамках фестиваля будут представлены 32 картины режиссеров из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Молдовы (Гагаузия) и различных регионов РФ.

Фильмы будут демонстрироваться в киноцентре Низами по 11 октября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Korkut Ata” Türk Dünyası Film Festivalının zirvə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Participants of 3rd Korkut Ata Turkic World Film Festival meet in Baku

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