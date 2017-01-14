Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Весной в Баку пройдут Неделя французской гастрономии и Дни франкофонии.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам советник по культуре посольства Франции в Азербайджане Йохан Шитерер.

По его словам, Неделя французской гастрономии запланирована на первую половину марта, Дни франкофонии стартуют в Баку с 3 апреля.

В рамках традиционных Дней франкофонии планируется проведение ряда мероприятий, в том числе "Недели кино" франкоговорящих стран.

По словам советника, целью мероприятия является популяризация французского языка и культуры. "Мы рады знать, что в Азербайджане французский язык продолжает развиваться",- отметил он.

Отметим, Дни франкофонии ежегодно проводятся в Баку весной. Франкофония объединяет людей, говорящих на французском языке. С 1970 года действует и организация с аналогичным названием, которая занимается сотрудничеством франкоязычных стран мира.