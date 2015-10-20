В Баку состоится КВН-турнир "Кубок волонтеров ASAN"

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось мероприятие, посвященное подписанию меморандума о сотрудничестве между Азербайджанским Клубом веселых и находчивых и Молодежной организацией ASAN könülləri.

Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанского Клуба веселых и находчивых, в рамках этого сотрудничества 8 ноября, в день рождения КВН, в Баку состоится большое "квновское" мероприятие - "ASAN könülləri Kuboku" (Кубок волонтеров Асан). В турнире примут участие самые известные команды Азербайджанской Лиги КВН.

Кроме того, под творческим руководством квнщиков из команды "Сборная Баку" создается команда, которая будет представлять молодежную организацию ASAN könülləri на различных мероприятиях. Эта молодая команда будет ставить перед собой самые амбициозные планы. Однако на начальном этапе важно достойное участие во втором сезоне Азербайджанской Региональной Лиги КВН.

Как известно, молодежная организация ASAN könülləri была создана всего пару лет назад, но за этот короткий срок уже получила широкую известность в Азербайджане не только благодаря тому, что в ее рядах уже числятся тысячи членов. Сегодня это одна из самых многочисленных волонтерских организаций не только в Азербайджане, но и за рубежом.

Меморандум подписали руководитель Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашад Азизов и председатель молодежной организации - ASAN könülləri Фарид Садыхлы.

В мероприятии также приняли участие актеры команды "Сборная Баку", молодой команды представляющей ASAN, члены организации и квнщики из других команд.