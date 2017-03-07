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    В Баку пройдет фотовыставка, посвященная Португалии

    На выставке будут представлены работы Айдына Садыгова

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В Баку пройдет фотовыставка "Привет Португалия! - Страна глазами Азербайджанского путешественника", организованная представительством Португалии в Азербайджане.

    Как сообщили Report в представительстве Португалии в Баку, выставка будет проходить в галерее “Nur Art House” 10-12 марта.

    На выставке будут представлены снимки фотографа Айдына Садыхова, который побывал во многих местах Португалии и запечатлел исторические места этой страны.

    Эта фотовыставка будет первым португальским культурным мероприятием в 2017 году.

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