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    В Баку пройдет фестиваль "Шелковый путь"

    С 5 по 14 декабря Немецкий Институт Гёте организует в Баку концерты, музыкальные семинары, а также различные выставки
    © Report

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Немецкий Институт Гёте организует фестиваль "Бакинский Шелковый путь" с привлечением известных музыкантов из Германии, Турции, Грузии, Казахстана и Азербайджана, передает Report со ссылкой на сообщение посольства Германии в Баку.

    В рамках мероприятий с 5 по 14 декабря в Баку планируется организовать джазовые концерты, музыкальные семинары, а также различные выставки.

    В мероприятиях также принимают участие различные деятели искусства из стран, расположенных на историческом "Шелковом пути".

    Цель фестиваля - создать возможность для международного обмена творчеством и опытом между деятелями Востока и Запада, а также ознакомить участников с культурой Германии.

    Вход на мероприятия - свободный.

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