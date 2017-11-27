В Баку пройдет фестиваль "Шелковый путь"

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Немецкий Институт Гёте организует фестиваль "Бакинский Шелковый путь" с привлечением известных музыкантов из Германии, Турции, Грузии, Казахстана и Азербайджана, передает Report со ссылкой на сообщение посольства Германии в Баку.

В рамках мероприятий с 5 по 14 декабря в Баку планируется организовать джазовые концерты, музыкальные семинары, а также различные выставки.

В мероприятиях также принимают участие различные деятели искусства из стран, расположенных на историческом "Шелковом пути".

Цель фестиваля - создать возможность для международного обмена творчеством и опытом между деятелями Востока и Запада, а также ознакомить участников с культурой Германии.

Вход на мероприятия - свободный.