В Баку пройдет Фестиваль документального кино тюркского мира

© DailySabah

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Фестиваль документального кино тюркского мира пройдет с 27 сентября по 7 ноября в ряде стран, в том числе в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на Daily Sabah.

В этом году совет фестиваля принял решение о проведении ежегодного фестиваля в Турции, Турецкой республики Северного Кипра (ТСКР), Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистан и Македонии, в 16 кинотеатрах восьми городов, в том числе и в Баку. Организаторы фестиваля намерены привлечь более 40 тыс. молодых зрителей в рамках мероприятия.

Отмечается, что 22 августа - 26 августа в Стамбуле состоится заседание отборочного комитета, в который войдут представители семи вузов-партнеров, в том числе и из Бакинского государственного университета. Более 40 документальных фильмов, выбранных комиссией, будут продемонстрированы в восьми городах.

По итогам победителям фестиваля будет вручена награда, учрежденная в память об известном азербайджанском режиссере Тофиге Исмайлове. Более того, в ходе фестиваля аудитории будет представлен фильм-биография Т. Исмайлова "Мир - это окно".

Отметим, что фестиваль организуется Фондом поощрения премьер-министра Турции, телекорпорацией TRT, агентством "Анадолу" и Объединением муниципалитетов тюркского мира.