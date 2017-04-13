 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку пройдет четвертый фестиваль корейской современной музыки K-pop

    B этом году фестиваль приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Баку пройдет четвертый фестиваль корейской современной музыки “Bakı K-pop”.

    Как сообщили Report в посольстве Республики Корея в Азербайджане,  фестиваль приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

    Мероприятие состоится 29 апреля в Бакинском государственном университете. Также состоятся выступления азербайджанских музыкантов, лотерея и выставка, посвященная Корее.

    Организаторами фестиваля помимо посольства Кореи являются БГУ и Ассоциация любителей Кореи в Азербайджане (HANSAMO Azerbaijan).

    Желающие выступить на фестивале должны по электронной почте до 23 апреля обратиться по адресу a.hamidzada@hotmail.com, отправить ролик своего выступления или же принести в само посольство.

    После оценки обратившихся будут избраны 10 команд для выступления на мероприятии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi