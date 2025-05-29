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В Баку пройдет благотворительный концерт "Карабахская ночь"

В Баку пройдет благотворительный концерт "Карабахская ночь" В Баку пройдет благотворительный концерт "Карабахская ночь".
Kультурная политика
29 мая 2025 г. 20:40
В Баку пройдет благотворительный концерт Карабахская ночь

В Баку 26 июня состоится очередной благотворительный концерт "Карабахская ночь".

Как сообщает Report, мероприятие будет проведено по инициативе и организации Фонда возрождения Карабаха, при организационной поддержке Министерства культуры и Азербайджанской государственной академической филармонии, а также информационной поддержке ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

В концерте, который пройдет в оперном жанре в Азербайджанской государственной академической филармонии, примут участие всемирно известный тенор, народный артист Юсиф Эйвазов, заслуженная артистка Афаг Аббасова, солисты Махир Тагизаде и Айтадж Шихализаде. Дирижером выступит заслуженный артист Эйюб Гулиев.

Напомним, что на сегодняшний день организовано четыре аналогичных концерта: два в Баку (2022 и 2024 гг.), один в Гяндже (2023 г.) и один в Шуше (2024 г.).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda “Qarabağ gecəsi” xeyriyyə konserti keçiriləcək

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