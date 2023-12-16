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В Баку проходит первый Симпозиум творческой психологии

В Баку проходит первый Симпозиум творческой психологии В Баку при поддержке вдохновляющего арт-центра Nine Senses и инновационного проекта "Bizimkiler" проходит второй день первого Симпозиума творческой психологии.
Kультурная политика
16 декабря 2023 г. 14:43
В Баку проходит первый Симпозиум творческой психологии

В Баку при поддержке вдохновляющего арт-центра Nine Senses и инновационного проекта "Bizimkiler" проходит второй день первого Симпозиума творческой психологии.

Как передает Report, в рамках двухдневного мероприятия были организованы мастер-классы от ведущих экспертов в области творческой психотерапии.

Симпозиум творческой психологии охватывает арт-терапию, поэтическую терапию, йогу и многое другое. Именно эти направления находят применение в здравоохранении, образовании и общественном развитии.

"Для нас это мероприятие очень органично, потому что мы занимаемся единым делом, что и инициаторы этого проекта. Мы занимаемся созданием цельного, сферически развитого человека”,- сказала директор Nine senses Наталья Жукова.

По ее словам, после участия в такого рода мероприятиях человек начинает себя ощущать по-другому: через творчество, пение, через телесные и духовные практики, которые проходят в Nine Senses.

"Поэтому не случайно мы объединили свои усилия в этом интересном проекте.
Мы посоветовали своих педагогов, которые сегодня работают с участниками. Все педагоги работают бесплатно. Это благотворительный проект",- добавила Жукова.

В свою очередь, один из организаторов симпозиума Лала Алекберова рассказала как зародилась идея о проведении такого рода мероприятия.

"Идея о проведении симпозиума пришла не ко мне, она пришла к Эльнуру Гаджиеву. Он клинический психолог, доктор. В мире в целом есть практика арт-терапии. Но у нас в городе не было всего этого объединенного во что-то одно",- сказала она.

Алекберова подчеркнула, что данный симпозиум посвящен пяти направлениям творчества.

"Тема нашего вчерашнего первого дня и тема нашего сегодняшнего дня - это звук и музыка. Это танец и движение, а также йога. Вот так мы разделили программу на два дня. С нами прекрасные специалисты. Они и рассказывают, и показывают, и делают коллективные упражнения", - добавила она.

Отметим, что Nine Senses проводит фестивали телесных и духовных практик, семинары, лекции по современному искусству, а также предоставляет качественное образование в области искусства и креативных индустрий. Развивающие программы: от компьютерной анимации и мобилографии до йоги и медитаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İlk Yaradıcı Psixologiya Simpoziumu keçirilir
Версия на английском языке ФотоFirst Creative Psychology Symposium taking place in Baku

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