Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Баку проходит Неделя итальянского языка.

Как сообщает Report, в связи с этим с 15 по 21 октября в столице Азербайджана пройдут различные мероприятия, посвященные итальянскому языку, в частности, будут организованы мастер-классы, лекции итальянских и азербайджанских профессоров, а также показ итальянского фильма.

Впервые неделя итальянского языка была проведена в 2001 году и нацелена на распространение итальянского языка и культуры во всем мире.