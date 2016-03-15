Праздничные шествия проходят по улицам Баку по случаю "Илахыр чершенбе"

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку организовала торжественное праздничное мероприятие по случаю "Илахыр чершенбе".

Как сообщает Report, новогодние персонажи - Деде Горгуд, Бахар гызы, Коса, Кечель и музыкальные группы в сопровождении каравана верблюдов и фаэтонов отправились в "Атешгях" в Сураханы.

Начавший путь у здания исполнительной власти Баку праздничный караван прошел вдоль Дворца Гейдара Алиева, по проспекту Бюльбюля, улицам Хагани, Низами, памятника Хатаи и фонтанов.

Выйдя на проспект Гейдара Алиева, караван направился в "Атешгях" в Сураханы по ведущей в аэропорт магистрали, пройдя через станцию метро "Кероглу".

Взяв пламя в "Атешгях", караван двинется в обратный путь по маршруту - аэропортовская автомагистраль, станция метро "Кероглу", фонтан "Алов" (пламя), проспект Гейдара Алиева, улицы Юсифа Сафарова, 28 Мая, проспект Рашида Бейбутова, улица Физули, Дворец Гейдара Алиева. Дойдя до Национального парка участники шествия разожгут прадничный костер, Деде Горгуд даст напутствие.

В 19:00 начнется праздничный концерт с участием мастеров искусств, который завершится фейерверком.