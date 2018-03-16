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    В Баку проходит генеральная репетиция посвященного Новрузу празднества

    Адалят Велиев присутствует на репетициях, чтобы ознакомиться с процессом подготовки© Report

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана проходит генеральная репетиция празднества, посвященного Новрузу.

    Как сообщает Report, праздничное мероприятие стартует от Девичьей башни, продолжится вдоль Национального приморского парка и завершится перед Музейным центром.

    Чтобы ознакомиться с процессом подготовки, на репетициях присутствует замминистра культуры и туризма Адалят Велиев

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