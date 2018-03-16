В Баку проходит генеральная репетиция посвященного Новрузу празднества

© Report

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана проходит генеральная репетиция празднества, посвященного Новрузу.

Как сообщает Report, праздничное мероприятие стартует от Девичьей башни, продолжится вдоль Национального приморского парка и завершится перед Музейным центром.

Чтобы ознакомиться с процессом подготовки, на репетициях присутствует замминистра культуры и туризма Адалят Велиев.