В Баку привезены экспонаты из различных музеев Нахчывана

В Баку привезены экспонаты из различных музеев Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

В Баку привезены экспонаты из различных музеев Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры НАР, временно исполняющий обязанности министра Гасан Сеидов на выставке в рамках церемонии презентации ковра "Нахчыван-100".

По его словам, на выставке представлены экспонаты трехсотлетней давности:

"Здесь представлены изделия ручной работы, изготовленные в разные века. Помимо ковров, на выставке можно увидеть золотые украшения", - сказал он.

Отметим, что мероприятия проводятся по случаю 100-летия Нахчыванской АР.