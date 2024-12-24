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В Баку привезены экспонаты из различных музеев Нахчывана

В Баку привезены экспонаты из различных музеев Нахчывана В Баку привезены экспонаты из различных музеев Нахчыванской Автономной Республики (НАР).
Kультурная политика
24 декабря 2024 г. 13:20
В Баку привезены экспонаты из различных музеев Нахчывана

В Баку привезены экспонаты из различных музеев Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры НАР, временно исполняющий обязанности министра Гасан Сеидов на выставке в рамках церемонии презентации ковра "Нахчыван-100".

По его словам, на выставке представлены экспонаты трехсотлетней давности:

"Здесь представлены изделия ручной работы, изготовленные в разные века. Помимо ковров, на выставке можно увидеть золотые украшения", - сказал он.

Отметим, что мероприятия проводятся по случаю 100-летия Нахчыванской АР.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan muzeylərindən eksponatlar Bakıya gətirilib, sərgidə nümayiş olunur

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