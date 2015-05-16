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    В Баку прибыла генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова - ФОТО

    Бокова примет участие в III Всемирном форуме по межкультурному диалогу

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова прибыла в Баку для участия в III Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который пройдет 18-19 мая.

    Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ отмечает, что И.Бокова сообщила, что основными темами обсуждений на предстоящем Форуме будут защита общечеловеческих ценностей на фоне происходящих в мире конфликтов, развитие межкультурного диалога во всех сферах.

    По ее мнению, решение проблемы нарастания противоречий и насилия в мире возможно путем всяческого поощрения межкультурного диалога, пропаганды толерантности, сохранения культурного наследия.

    Ирина Бокова отметила, что этот Форум удачно вписывается в общую программу ЮНЕСКО, и выразила уверенность в том, что он пройдет успешно.

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