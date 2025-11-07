Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Баку презентован художественно-документальный фильм "Окно, ведущее к победе"

    Kультурная политика
    • 07 ноября, 2025
    • 20:11
    В Баку презентован художественно-документальный фильм Окно, ведущее к победе

    В кино-центре Низами состоялась презентация художественно-документального фильма "Окно, ведущее к победе".

    Как сообщает Report, автором фильма, посвященного 5-летию Победы, является член Аудиовизуального совета, заслуженный журналист Мубариз Аскеров.

    Фильм общей продолжительностью 44 минуты рассказывает о Дильгаме Аскерове, приговоренном армянскими сепаратистами к пожизненному заключению.

    Отметим, что фильм был снят при поддержке Министерства культуры, Агентства кино, Аудиовизуального совета, Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Студии Qulp и Referans Medical Group.

