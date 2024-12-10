В Баку презентовали книгу "Потоп" генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева

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Презентация книги "Потоп" выдающегося кыргызского писателя, генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева состоялась 9 декабря в Международном фонде тюркской культуры и наследия.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова проинформировала о деятельности возглавляемой ею организации.

Она отметила, что фонд прилагает усилия для сохранения общетюркского наследия и, в частности, образцов материального и нематериального культурного наследия.

"Мы сегодня презентуем 17-ю книгу, подготовленную Фондом тюркской культуры и наследия. Ее перевод на азербайджанский язык выполнен Рабигой Назимгызы. Одним из приоритетных направлений деятельности нашей организации является передача будущим поколениям богатого наследия выдающихся личностей тюркских народов. Фондом учреждены три серии книг: "Выдающиеся личности тюркского мира", "Литературные жемчужины тюркского мира", "Научные жемчужины тюркского мира", - сказала она.

По ее словам, 13 декабря в Париже на уровне ЮНЕСКО будет отмечаться 950-летие труда Махмуда Кашгари "Диван лугат ат-турк" ("Словарь тюркских наречий"). На конференции соберутся ученые, исследователи, представители государственных и международных организаций из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Венгрии и других стран.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли в своем выступлении отметил: "Мы собрались в Баку на презентацию книги выдающегося представителя кыргызской литературы – генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султана Раева. Министерство культуры Азербайджана и Международный фонд тюркской культуры и наследия реализуют ряд совместных проектов. Это наш очередной проект. Уверен, что в будущем таких проектов будет больше".

Выступившие на мероприятии президент Национальной Академии наук Азербайджана академик Иса Габиббейли, посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, директор центра Ататюрка в Азербайджане академик Низами Джафаров высказали свои мнения о произведении Султана Раева "Потоп". Ими отмечено, что в Азербайджане всегда проявляли интерес к произведениям писателей тюркского мира. В ближайшие дни в Баку состоится мероприятие, посвященное Чингизу Айтматову – одному из ярчайших представителей тюркского мира, имеющему огромные заслуги в обогащении литературы тюркских народов новым содержанием и идеями.

Спикеры отметили, что Раев в своем произведении касается вопроса о том, что случится, если всемирный потоп времен Ноя случится в наши времена. В книге говорится, что, по сути, современный всемирный потоп уже случился, только люди тонут не в воде, а в интернете. В книге также рассматриваются проблемы, порожденные искусственным интеллектом.

В мероприятии приняли участие государственные и правительственные чиновники Азербайджана, депутаты, представители посольства Кыргызстана и дипкорпуса, аккредитованного в нашей стране, деятели науки и культуры, общественность. В художественной части мероприятия актриса Бакинского муниципального театра, заслуженная артистка Азербайджана Хусния Мурватова зачитала отрывок из романа "Потоп".