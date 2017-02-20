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    В Баку празднуют Масленицу - ФОТО

    В этом году этот праздник, символизирующий проводы зимы, отмечается с 20 по 26 февраля

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Баку празднуют Масленицу. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на  Российский информационно-культурный центр  Баку (РИКЦ), в Образовательном комплексе "Модерн" города Баку состоялось празднование Масленицы. Оно прошло в виде театрализованного представления, в котором приняли участие как школьники, так и педагоги. В программу праздника включены музыкальный фестиваль и сцены народных гуляний, веселые игры и исполнение задорных частушек и танцев.

    Аналогичный праздник состоялся и в Азербайджанском национальном музее искусств . 

    Для детей – участников праздника педагоги школы искусств №5 города Баку скульпторы Мамед Агаев и член Союза художников Азербайджана Рауф Агаев провели мастер-класс по художественной лепке.

    Масленица— славянский традиционный праздник , символизирующий проводы зимы, приход весеннего обновления природы. В этом году Масленица отмечается с 20 по 26 февраля. 

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