В Баку празднуют Масленицу - ФОТО

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Баку празднуют Масленицу.

Как сообщает Report cо ссылкой на Российский информационно-культурный центр Баку (РИКЦ), в Образовательном комплексе "Модерн" города Баку состоялось празднование Масленицы. Оно прошло в виде театрализованного представления, в котором приняли участие как школьники, так и педагоги. В программу праздника включены музыкальный фестиваль и сцены народных гуляний, веселые игры и исполнение задорных частушек и танцев.

Аналогичный праздник состоялся и в Азербайджанском национальном музее искусств .

Для детей – участников праздника педагоги школы искусств №5 города Баку скульпторы Мамед Агаев и член Союза художников Азербайджана Рауф Агаев провели мастер-класс по художественной лепке.

Масленица— славянский традиционный праздник , символизирующий проводы зимы, приход весеннего обновления природы. В этом году Масленица отмечается с 20 по 26 февраля.