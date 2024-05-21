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В следующем году в Таджикистане могут пройти Дни культуры Азербайджана

В следующем году в Таджикистане могут пройти Дни культуры Азербайджана 21 мая министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатториён.
Kультурная политика
21 мая 2024 г. 20:33
В следующем году в Таджикистане могут пройти Дни культуры Азербайджана

21 мая министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с министром культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатториён.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече Адиль Керимли оценил проведение Дней культуры Таджикистана в нашей стране как знаменательное событие.

Было отмечено, что культурно-литературные связи между двумя странами имеют древнюю историю. Дружеские отношения, взаимные визиты высокого уровня, которые в настоящее время существуют между главами наших государств, еще больше укрепили сотрудничество во всех сферах, в том числе в области культуры.

Выразив признательность коллеге за активное участие делегации Таджикистана в VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку, министр проинформировал о подготовительной работе, связанной с открытием регионального представительства ISESCO в Азербайджане.

Министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториён поблагодарила за высокий уровень организации Дней культуры и оказанное делегации гостеприимство, сказала, что культура является основным фактором сближения наших народов, а также отметила общие культурные ценности двух стран.

В ходе беседы Матлубахон Сатториён отметила важность обмена студентами в области художественного образования между двумя странами. Она также предложила провести в следующем году Дни культуры Азербайджана в Таджикистане. Министр пригласила азербайджанского коллегу совершить официальный визит в Таджикистан.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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