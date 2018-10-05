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    В Баку отметили 150-летие Махатмы Ганди

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    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в Баку состоялось мероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди.

    Как сообщает Report, выступивший со вступительной речью посол Индии в Азербайджане Санджай Рана отметил важность личности и наследия Ганди для индийского народа.

    "Ганди - это не просто политический деятель, который боролся за независимость Индии. Он был борцом за справедливость и свободу всех людей, в независимости от религии и национальности. Он учил доброте, простоте и свободе всех, и сегодня его наследие имеет для нас огромное значение", - отметил посол.

    Зрителям была представлена музыкальная и танцевальная программа, информация о жизни и деятельности М.Ганди.

    Отметим, по случаю 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди в Баку пройдет еще ряд мероприятий, в том числе концерты, мастер-классы по йоге и др. 

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