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    В Баку отменили фестиваль турецких сладостей

    Решение связано с событиями в Турции, где была совершена неудачная попытка госпереворота

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Баку отменили проведение фестиваля турецких сладостей пишманийе.

    Как сообщает Report, решение связано с событиями в Турции, где была совершена неудачная попытка госпереворота.

    Фестиваль, организованный руководством Насиминского района Баку совместно с муниципалитетом турецкого Измита, должен был состояться сегодня в парке имени Рихарда Зорге. В связи с этим в Баку прибыла представительная делегация во главе с руководителем муниципалитета Измит.

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