В Баку отменили фестиваль турецких сладостей

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Баку отменили проведение фестиваля турецких сладостей пишманийе.

Как сообщает Report, решение связано с событиями в Турции, где была совершена неудачная попытка госпереворота.

Фестиваль, организованный руководством Насиминского района Баку совместно с муниципалитетом турецкого Измита, должен был состояться сегодня в парке имени Рихарда Зорге. В связи с этим в Баку прибыла представительная делегация во главе с руководителем муниципалитета Измит.