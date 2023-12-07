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В Баку открылась выставка произведений художников из Западного Азербайджана

В Баку открылась выставка произведений художников из Западного Азербайджана В выставочном зале Союза художников Азербайджана имени Ваджии Самедовой состоялась церемония открытия выставки произведений художников из Западного Азербайджана.
Kультурная политика
7 декабря 2023 г. 19:44
В Баку открылась выставка произведений художников из Западного Азербайджана

В выставочном зале Союза художников Азербайджана имени Ваджии Самедовой состоялась церемония открытия выставки произведений художников из Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Союзом художников Азербайджана и Общиной Западного Азербайджана.

В выставке экспонируется до 40 картин и рисунков народных художников Азербайджана Гусейна Алиева, Кямиля Алиева, Арифа Газиева, заслуженного художника Рзы Авшарова, заслуженного художника Исы Мамедова, Нагдали Халилова, Сабира Гусейнова, Салеха Мамедова, Акифа Гулиева, Худая Ибрагимова, Парвин Гулиевой, Севиль Ахмедовой, Али Исмаила и других.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Qərbi Azərbaycandan olan rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi açılıb

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