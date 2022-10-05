В Баку открылась 8-я международная книжная выставка

Сегодня открылась 8-я Бакинская международная книжная выставка.

Сегодня открылась 8-я Бакинская международная книжная выставка.

Как сообщает Report, на выставке, посвященной "Году города Шуша“, представлены более 60 зарубежных организаций из 16 стран, 118 отечественных издательств и предприятий, связанных с книжным искусством.

На выставке принимают участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, заместитель премьер-министра Али Ахмедов, председатель Совета прессы Рашад Маджид, депутаты и представители общественности.

Основная цель выставки, которая продлится до 9 октября, - поддержка развития сектора книжной промышленности и культуры чтения в стране.