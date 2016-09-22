В Баку откроется выставка об Астраханской области

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Председатель правительства Астраханской области Константин Маркелов встретился с азербайджанской делегацией, возглавляемой заместителем министра связи и высоких технологий Эльмиром Велизаде, в рамках Второго каспийского медиафорума. Как сообщает Report со ссылкой на астраханские СМИ, в ходе встречи Э. Велизаде заявил о заинтересованности в сотрудничестве и обмене опытом с Астраханской областью по ряду сфер.

Константин Маркелов в свою очередь рассказал азербайджанской стороне о предстоящем в следующем году юбилее губернии: "Президент России Владимир Путин дал поручение провести торжественные мероприятия в честь 300-летия. Сейчас идёт подготовка к ним. И для нас всех будет большой честью, если делегация Азербайджана посетит наш праздник". Председатель правительства Астраханской области также поделился планами в юбилейный год провести в Астрахани Дни азербайджанской культуры.

А в Баку пройдёт информационно-культурная выставка об Астраханской области, где будут представлены редкие фотографии и документы, хранящиеся в астраханском архиве, в том числе подлинники документов о знаменитом шведском учёном Альфреде Нобеле, который жил и работал в Баку.