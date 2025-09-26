В Баку обсудили вклад Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусство

В рамках XVII Международного музыкального фестиваля в Баку прошла панельная дискуссия о вкладе Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусство.

Как сообщает Report, модератором панели выступил советник министра культуры, заслуженный деятель искусств Джахангир Селимханов.

Народный артист Кыргызстана, профессор Карагул Тиленчиев отметил, что творчество Узеира Гаджибейли является неотъемлемой частью мировой культурной сокровищницы.

Профессор Шойиста Ганиханова (Узбекистан) и директор тунисского Высшего института музыки, профессор Сорбоннского университета Фахер Хакима подчеркнули особое место великого композитора в мировой музыке.

Заслуженный деятель искусств Сенубер Багирова отметила, что произведения Узеира Гаджибейли одновременно сохраняют национальные традиции и интегрируют их в мировое музыкальное пространство, способствуя продвижению азербайджанской музыки на международной арене.

Дискуссия завершилась дополнительными обсуждениями, после чего работа форума подошла к концу.