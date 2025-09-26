Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    В Баку обсудили вклад Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусство

    Kультурная политика
    • 26 сентября, 2025
    • 15:59
    В Баку обсудили вклад Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусство

    В рамках XVII Международного музыкального фестиваля в Баку прошла панельная дискуссия о вкладе Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусство.

    Как сообщает Report, модератором панели выступил советник министра культуры, заслуженный деятель искусств Джахангир Селимханов.

    Народный артист Кыргызстана, профессор Карагул Тиленчиев отметил, что творчество Узеира Гаджибейли является неотъемлемой частью мировой культурной сокровищницы.

    Профессор Шойиста Ганиханова (Узбекистан) и директор тунисского Высшего института музыки, профессор Сорбоннского университета Фахер Хакима подчеркнули особое место великого композитора в мировой музыке.

    Заслуженный деятель искусств Сенубер Багирова отметила, что произведения Узеира Гаджибейли одновременно сохраняют национальные традиции и интегрируют их в мировое музыкальное пространство, способствуя продвижению азербайджанской музыки на международной арене.

    Дискуссия завершилась дополнительными обсуждениями, после чего работа форума подошла к концу.

    Узеир Гаджибейли музыкальный фестиваль Баку
    Bakıda Üzeyir Hacıbəylinin qlobal musiqi sənətində yeri müzakirə edilib

    Последние новости

    16:11

    "Армянский нацконгресс" не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна против Пашиняна

    В регионе
    16:06
    Фото

    В ГЭЦ прошла встреча с детьми шехидов Отечественной войны

    Наука и образование
    15:59

    В Баку обсудили вклад Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусство

    Kультурная политика
    15:58

    Спикер парламента Армении исключил проведение внеочередных выборов

    В регионе
    15:58
    Фото

    В Пакистане состоялась конференция на тему "27 сентября - День памяти: Славный героизм"

    Внешняя политика
    15:54

    В Египте частично обрушилось здание после пожара, есть жертвы

    Другие страны
    15:52

    Сырский: Попавшие в ловушку у Казенного Торца подразделения РФ уничтожаются

    Другие страны
    15:50

    АБР рекомендует к модернизации Говсанской станции очистки сточных вод привлечь частный сектор

    Инфраструктура
    15:50

    Адвокат: Саркози не будет просить Макрона о помиловании

    Другие страны
    Лента новостей