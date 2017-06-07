Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Баку находится известная израильская пианистка Дорель Голан.

Как сообщает Report, на проведенной до концерта пресс-конференции пианистка выразила удовлетворение пребыванием в Баку: "Это мой первый визит в Баку. Мне здесь очень понравилось. Из-за знания русского языка мне не представляет труда общаться с людьми. Все меня понимают. Здешние музыканты профессиональны. Я поняла это с первой встречи".

Посол Израиля в Азербайджане Дан Став подчеркнул о высоком уровне отношений между странами и их развитии в дальнейшем: "Встретившись с министром Абульфасом Гараевым, мы провели обсуждения о культурных связях и перспективах. В дальнейшем думаем расширить связи в области культуры".

Отметим, что запланированный на сегодня концерт пианистки начался в 19:00 в Азербайджанской государственной филармонии.

Мероприятие посвящено 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.