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    ​В Баку два директора домов культуры освобождены от занимаемой должности

    В структурах Управления культуры и туризма города Баку произошли кадровые изменения

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Баку два директора освобождены от занимаемой должности. Как сообщает Report, в структурах Управления культуры и туризма  Баку произошли кадровые изменения. 

    Директор Дома культуры имени М.А.Сабира поселка Балаханы Саяра Алиева и директор Центра культуры им. Низами Эльданиз Алиев были освобождены от занимаемой должности. 

    Напомним, что с начала нынешнего года в результате выявленных руководством Управления недочетов в трудовой деятельности ряда подведомственных структур произведены некоторые кадровые изменения.

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