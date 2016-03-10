​В Баку два директора домов культуры освобождены от занимаемой должности

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Баку два директора освобождены от занимаемой должности. Как сообщает Report, в структурах Управления культуры и туризма Баку произошли кадровые изменения.

Директор Дома культуры имени М.А.Сабира поселка Балаханы Саяра Алиева и директор Центра культуры им. Низами Эльданиз Алиев были освобождены от занимаемой должности.

Напомним, что с начала нынешнего года в результате выявленных руководством Управления недочетов в трудовой деятельности ряда подведомственных структур произведены некоторые кадровые изменения.