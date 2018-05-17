В Баку будет представлено звуковое искусство Мексики

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Звуковое искусство Мексики будет представлено в Азербайджане 21-23 мая в исполнении известной мексиканской пианистки Аргентины Дуран.

Как передает Report, об этом посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини заявил на встрече с ректором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархадом Бадалбейли.

Было отмечено, что концертная программа будет состоять из произведений мексиканских композиторов ХIX и XX столетий, посредством которого горожане и гости Баку смогут узнать и изучить поближе звуковое искусство Мексики.

Кроме того, помимо нескольких концертов будут организованы мастер-классы с участием Аргентины Дуран в концертных залах Азербайджанской музыкальной академии и Государственного музыкального театра имени Рашида Бейбутова.