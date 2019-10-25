​В Азербайджане прошли Лермонтовские творческие встречи

В период с 22 по 25 октября Азербайджан посетили представители Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы" Елена Савочкина и Мария Федорова.

Как сообщает Report, их визит приурочен к 205-летию со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, близкого азербайджанскому читателю.

Как известно, пребывание М.Ю.Лермонтова на Кавказе, его знакомство с культурой и языком местных народов сыграло огромную роль в жизни и творчестве поэта.

Музей-заповедник "Тарханы" бережно хранит мемориальные памятники и заповедные ландшафты. Разнообразные по тематике экспозиции и мероприятия помогают посетителям приобщиться к творческому наследию гениального поэта и проникнуться духом эпохи. В этом году музей отметил свое 80-летие.

В Азербайджане сотрудники музея провели ряд творческих встреч, посвященных М.Ю.Лермонтову и его особой любви к Кавказу, где он проходил воинскую службу.

В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось открытие выставки "Лермонтов-художник", на которой представлены живописные и графические работы М.Ю.Лермонтова.

Для учащихся школы №12 города Сумгаита и Бакинского Европейского лицея сотрудники музея провели виртуальную экскурсию по музею-заповеднику "Тарханы" и занятие "Не шей мне, матушка, красный сарафан…", где рассказали об особенностях русского костюма и истории его создания.

В Бакинском Славянском университете Мария и Елена показали документальный фильм о музее "Тарханы", прочитали лекцию "Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова" и провели урок "Касаясь бумаги сердцем…". В заключение встречи студенты написали гусиными перьями письма, используя обороты лермонтовского времени.

В один из дней для сотрудников музея была организована поездка в город Гусар, который тоже связан с М.Ю.Лермонтовым.