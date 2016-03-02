​В Азербайджанский музей ковра назначили нового директора

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанский музей ковра назначен новый директор.

Об этом Report сообщили в отделе информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма.

Согласно информации, по приказу министра культуры и туризма Абульфаса Гараева на должность директора Азербайджанского музея ковра назначена Ширин Яшар гызы Меликова.

2 марта новый директор была представлена коллективу музея министром Абульфасом Гараевым. Выступивший министр пожелал Ш.Меликовой успехов в работе.

Отметим, что с 2011 года Ш.Меликова занимала должность эксперта по искусству в Фонде Гейдара Алива. В то же время она занималась организацией проходящих в Центре Гейдара Алиева и за рубежом выставок, фестивалей и других культурных мероприятий. Ш.Меликова - автор 10-ти посвященных азербайджанским художникам книг и около 40 научных статей.

Напомним, что срок контракта, заключенного с бывшим директором Азербайджанского музея ковра Роей Тагиевой истек 1 января 2016 года. До сегодняшнего дня обязанности директора временно исполняла главбух музея Мира Мамедханлы.