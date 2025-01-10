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В Азербайджане утверждены новые правила выплаты авторских гонораров

В Азербайджане утверждены новые правила выплаты авторских гонораров В Азербайджане утверждены новые правила выплаты авторских гонораров и других вознаграждений.
Kультурная политика
10 января 2025 г. 17:32
В Азербайджане утверждены новые правила выплаты авторских гонораров

В Азербайджане утверждены новые правила выплаты авторских гонораров и других вознаграждений.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

С 1997 года документ не совершенствовался в соответствии с требованиями времени и законодательства, поэтому фактически невозможно было регулировать отношения, связанные с выплатой авторских гонораров и других вознаграждений создателям фильмов, производимых по государственному заказу.

Поскольку минимальные суммы авторских гонораров, постановочных и других выплат создателям фильмов были установлены до деноминации, объективно оценить труд авторов было невозможно.

Внесение соответствующих изменений на основе проекта, представленного Министерством культуры по согласованию с соответствующими органами (Министерством финансов, Министерством юстиции и Агентством интеллектуальной собственности) относительно съемок фильмов по государственному заказу, создаст основу для объективной оценки труда авторов.

Со списком минимальной суммы авторского гонорара можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Müəllif qonorarlarının və digər haqların ödənilməsi ilə bağlı yeni qaydalar təsdiqlənib

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