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В Азербайджане стартовали Дни культуры Казахстана

В Азербайджане стартовали Дни культуры Казахстана В Азербайджане проводятся Дни культуры Казахстана.
Kультурная политика
2 декабря 2023 г. 19:27
В Азербайджане стартовали Дни культуры Казахстана

В Азербайджане проводятся Дни культуры Казахстана.

Как сообщает Report, мероприятия в рамках Дней культуры будут организованы до 4 декабря.

Сегодня в Международном центре мугама состоялся сольный концерт казахстанского этно-фольклорного ансамбля ”Хассак".

3 декабря Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Г.Мусрепова представит спектакль "Гарагёз" на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

4 декабря в Центре Гейдара Алиева откроется выставка изобразительного искусства Казахстана. В этот же день в Центре Гейдара Алиева состоится гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Qazaxıstan mədəniyyəti günləri başlayıb

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