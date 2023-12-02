В Азербайджане стартовали Дни культуры Казахстана

В Азербайджане проводятся Дни культуры Казахстана.
Как сообщает Report, мероприятия в рамках Дней культуры будут организованы до 4 декабря.
Сегодня в Международном центре мугама состоялся сольный концерт казахстанского этно-фольклорного ансамбля ”Хассак".
3 декабря Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Г.Мусрепова представит спектакль "Гарагёз" на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра.
4 декабря в Центре Гейдара Алиева откроется выставка изобразительного искусства Казахстана. В этот же день в Центре Гейдара Алиева состоится гала-концерт мастеров искусств Казахстана.