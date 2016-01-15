​В Азербайджане создана Национальная комиссия по ИСЕСКО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Национальной комиссии по Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как передает Report, в распоряжении говорится, что на состоявшихся 23-27 ноября 2015 года 12-й Генеральной конференции и заседании Исполнительного совета ISESCO Азербайджан был избран председателем Генеральной конференции на очередные три года.

Объявление в 2009 году Баку, а в 2018 году Нахчывана столицей исламской культуры заслуживает одобрения как высокая оценка богатого историко-культурного наследия азербайджанского народа в исламском мире.

Согласно распоряжению, учитывая важность успешного осуществления председательства в Генеральной конференции ISESCO, в целях эффективной координации сотрудничества с ISESCO будет создана Национальная комиссия Азербайджана по ISESCO в следующем составе:

Председатель комиссии

Абульфаз Гараев - министр культуры и туризма Азербайджана

Члены комиссии

Надир Гусейнов - заместитель министра иностранных дел Азербайджана

Фирудин Гурбанов - заместитель министра образования Азербайджана

Интигам Бабаев - заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана

Рауф Гаджиев - заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана

Иса Габиббейли - вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана

Айнур Софиева - заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей

Сайяд Салахлы - первый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями

Дагбеи Исмайлов - заместитель генерального директора Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

Урхан Алекберов - ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана

Васим Мамедалиев - действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.