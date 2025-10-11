Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026
    • 11 октября, 2025
    • 14:38
    В Азербайджане проходит III Кулинарный фестиваль "Европейская кухня".

    Как сообщает Report, мероприятие проходит в Парке Европейских игр, оно организовано представительством Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане совместно с посольствами стран-членов Союза.

    Временный поверенный в делах ЕС в Азербайджане Гедиминас Варанавичюс в приветственной речи отметил участие Украины на мероприятии в качестве специального гостя.

    Он подчеркнул, что зарубежные гости очень довольны азербайджанской кухней.

    "На этом фестивале также представлены стенды трех бенефициаров проекта ЕС, поддерживающего сельское хозяйство, особенно плодоовощной сектор в Лянкяран-Астаринском экономическом регионе. Стоимость проекта составляет 25 млн манатов. Около 4 000 фермеров воспользовались преимуществами проекта для повышения производительности, а около 30 групп производителей приобрели новую сельскохозяйственную технику. Создано 7 новых брендов, владельцы двух из них - Сахиб Гурбанов со 100 кг картофеля и Магеррамали Зейналов с 60 кг яблок - присутствуют на сегодняшнем мероприятии", - сказал Варанавичюс.

    Отметим, что на фестивале посольства Бельгии, Франции, Греции, Литвы, Польши, Словакии, Испании, Швеции и Украины ознакомят гостей с кулинарными традициями своих стран.

    На стенде представительства ЕС пройдут мастер-классы с участием известных фуд-блогеров Эльмиры Гадировой и Назакет Джафаровой. Местные фермеры будут продавать органические продукты питания, произведенные при поддержке проекта ЕС.

    В рамках мероприятия победители викторин смогут получить, помимо прочих призов, книгу "Европейская кухня" – сборник традиционных рецептов 27 стран-членов ЕС, изданный представительством ЕС и переведенный на азербайджанский язык. Книга также доступна в электронном виде на сайте представительства Европейского Союза в Азербайджане.

    В ходе мероприятия также пройдут церемонии награждения победителей кулинарных и художественных конкурсов европейской кухни, организованных на странице Azeri Home Chef в Facebook. Здесь же будут представлены блюда, приготовленные участниками конкурса. Фестиваль будет сопровождаться концертом местных музыкантов, которые исполнят композиции на азербайджанском и европейских языках.

    Фото
    Фото
    Лента новостей