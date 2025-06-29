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В Азербайджане отменены все культурные мероприятия, запланированные по российской линии

В Азербайджане отменены все культурные мероприятия, запланированные по российской линии В Азербайджане отменяются все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных структур.
Kультурная политика
29 июня 2025 г. 12:06
В Азербайджане отменены все культурные мероприятия, запланированные по российской линии

В Азербайджане отменяются все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений.

Об этом Report сообщили в азербайджанском Минкультуры.

"Принимая во внимание демонстративные целенаправленные и внесудебные убийства и акты насилия, совершенные правоохранительными органами России против азербайджанцев по этническому признаку в Екатеринбурге, а также учитывая, что в последнее время подобные случаи приобрели систематический характер, отменяются культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению в Азербайджане по линии государственных и частных учреждений России", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что граждане могут обратиться в соответствующие пункты продаж и онлайн-платформы для возврата билетов.

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